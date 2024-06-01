دعم منظومة النظافة في كفر الشيخ بـ4 مكانس أتربة حديثة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن دعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بـ4 مكانس أتربة حديثة تعمل بالنظام الميكانيكي والتحكم الإلكتروني، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، وفي إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة.

زيادة كفاءة منظومة النظافة في مختلف الأماكن المستهدفة

وأوضح المحافظ، أنّ المعدات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة منظومة النظافة في مختلف الأماكن المستهدفة، وتساعد في الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق، ويسهم في تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة، والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

تقديم أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، خاصةً مع الاهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مناشداً المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة، والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة تجاه البيئة، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.