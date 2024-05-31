إقبال كبير على المراجعات النهائية للثانوية العامة في كفر الشيخ

شهدت المراجعات النهائية للثانوية العامة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً، وسط إشادات الطلاب، بالك المراجعات، وما استفادوه منها، خاصةً أهم النقاط التي يجب مراعاتها، ومراجعة النماذج المهمة، والتي من المحتمل ورودها خلال أسئلة هذا العام، طبقاً للنماذج التي أوردتها الوزارة.

توافد أكثر من 2000 طالب وطالبة على المراجعات النهائية للثانوية العامة

وتوافد أكثر من 2000 طالب وطالبة على المراجعات النهائية للثانوية العامة، لمادتي «علم النفس، واللغة الإنجليزية»، كما نظمت عدد من الإدارات مراجعات نهائية، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل الوزارة، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، ووائل لطفي، موجه عام التعليم الثانوي.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب، لحرصهم على الحضور والاستفادة من المراجعات النهائية، كما وجّه الشكر للمُعلمين المشاركين في المراجعات النهائية، إضافة لحرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم، على نجاح تلك المبادرة المتميزة.

وكيل الوزارة: تكريم المُعلمين المشاركين في المراجعات النهائية للثانوية العامة

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المراجعات النهائية التي جرى تنظيمها لم تشهدها المديرية من قبل من إقبال كبير من الطلاب، وحرصهم من الاستفادة من أفضل المُعلمين، في المواد الدراسية، الذين جرى اختيارهم بالتعاون مع الطلاب، استجابة لهم، وأنّه سيكرم المُعلمين، تقديراً لمشاركتهم الفعالة.