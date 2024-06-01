«أمناء الحوار الوطني» يجتمع بعد قليل لإدراج «الأمن القومي» على جدول مناقشاته

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا بعد قليل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدة بنود على رأسها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقالت الأمانة الفنية للحوار في بيان، إن الاجتماع سيناقش أيضا حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن، لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية، إضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني مع طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما، المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.