محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية

شدّد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع إدارات التموين كل في نطاق مركزه، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لمتابعة الالتزام بالجودة المقررة والضوابط المحددة لوزن رغيف الخبز.

تشكيل لجان للمرور على مخابز العيش البلدي المدعم

وقال المحافظ، إنّه يتم متابعة حملات الرقابة على المخابز، ومتابعة عمل ماكينات الصرف لحصص الخبز لكل بطاقة تموينية، وتشكيل لجان للمرور على مخابز العيش البلدي المدعم، ومراجعة حصص المخابز، ومطابقة الأوزان وجودة الخبز المنتج، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.

وأكد محافظ كفر الشيخ متابعة سير عمل المخابز ومنع أي تجاوزات قد تحدث تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار، وضبط الأسواق حرصا على مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنّه سيتم متابعة الحملات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة والحملات التفتيشية المفاجئة.

إحكام الرقابة التموينية على أصحاب المخابز البلدية

وأوضح المحافظ، أنّ الحملات مستمرة على جميع المخابز على مستوى مراكز ومدن وقرى وأحياء محافظة كفر الشيخ من خلال فرق التفتيش المفاجئ لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى، ومفتشي التموين بمختلف الإدارات التموينية، موجها بإحكام الرقابة التموينية على أصحاب المخابز البلدية، لعدم التلاعب بوزن وجودة الرغيف، وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بهدف توفير خبز جيد للمواطنين وفق الحصة المقررة لكل فرد على بطاقات التموين وهي 5 أرغفة يوميا بوزن 90 جراما.