رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية: لا شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الثانوية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير العمل بلجان امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، من داخل مجمعي لجان معاهد البنين والفتيات بإدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارة.

رئيس المنطقة يتفقد الامتحانات

واستهل رئيس المنطقة جولته بتفقد الامتحانات بمجمع لجنة فتيات مطوبس الثانوي والتي تُقام بمقر المعهد، وتضم لجان معاهد فتيات عزبة عمرو، وفتيات العظمة الثانوي، وتحتوي على 8 لجان لطالبات القسم العلمي؛ كما توجه لمتابعة مجمع لجان البنين بلجنة مطوبس الثانوي والتي تضم معها لجان معاهد بني بكار، وإبراهيم شاهين، وتحتوي على 7 لجان للقسم العلمي.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة عوامل التأمين الشامل للجان من الداخل والخارج، وحضور فض مظروف أسئلة البوكليت من داخل الكنترولات الفرعية للجان، ومتابعة تواجد الموجهين باللجان قبل موعد انطلاقها بمدة، منوهًا خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمُعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سُبل الراحة والتركيز، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطلاب حول محتوي الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً، والتصدي لكافة أساليبه، ومنع تواجد الهواتف المحمولة بداخل مقر اللجان.

وأشار رئيس المنطقة، بنهاية جولته إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصةً بمتابعة سير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، للرد على كافة التساؤلات، وإزالة العقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري لافتاً أنّه يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات في أول أيام الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية

يذكر أنّه قد استهلت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية بطلاب القسم العلمي، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي «الفقه، والحديث»، ويبدأ طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم غداً الأحد في مادتي «الفقه، والإنشاء».

هذا ويبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي حوالي 9038 طالب وطالبة، من بينهم 5518 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 3665 للبنين، و1853 للفتيات، كما يبلغ إجمالي عدد طلاب القسم العلمي 3520 طالباً وطالبة من بينهم 2000 للبنين، و1520 فتيات، موزعين جميعهم على 32 لجنة على مستوى المنطقة.