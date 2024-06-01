ترقية 25 عضوا بهيئة التدريس في جامعة الإسكندرية

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، التي يؤديها 190 ألف طالب وطالبة موزعين على 24 كلية ومعهدا.

وأكد «علام»، اليوم، على عمداء الكليات ضرورة توافر كل سبل الراحة التي تضمن سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

انتهاء معظم امتحانات جامعة الإسكندرية قبل الأضحى

وأشار «علام» إلى أن معظم الامتحان ستنتهي قبل عيد الاضحى المبارك، وسيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

ترقيات في جامعة الإسكندرية

وفي سياق آخر، وافق مجلس الجامعة على ترقية 25 عضوا هيئة تدريس، و10 إلى وظيفة أستاذ، و15 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 29 مدرسا، ومنح 81 درجة دكتوراه، و100 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

كما كرم المجلس الدكتور أحمد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للشئون الصحية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، متمنين له التوفيق والسداد.