15.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في عام 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تقريرًا يوضح فيه تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

وذكر المركز، أنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد نموًّا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع سعي الدولتين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وتابع، أنه وبخلاف التعاون الاقتصادي وعلاقات التبادل التجاري المشتركة، تمتلك الصين منطقة صناعية كاملة في مصر تحمل اسم منطقة تيدا الصناعية، باستثمارات تبلغ نحو 3.3 مليار دولار، توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

واستعرض المركز عددا من المعلومات حول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وهي:

- وصل حجم التبادل التجاري في 2023 بين مصر والصين إلى 15.7 مليار دولار.

- حجم الاستثمارات بين البلدين 8 مليارات دولار، من خلال أكثر من 2600 شركة ذات مساهمة صينية.

- الميزان التجاري خلال الربع الرابع من 2023 بـ3.4 مليار دولار، وتعتبر الصين أهم شريك تجاري لمصر.

- صادرات مصر إلى الصين 881 مليون دولار.

وأشار المركز إلى منطقة «تيدا» الصناعية بمصر، حيث تشمل:

- قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية.

- 140 شركة تضمها المنطقة.

- 3.3 مليار دولار حجم الاستثمارات.

- 10 آلاف فرصة عمل توفرها.