عادة شائعة لدى الأطفال تدل على الإصابة بالاكتئاب.. استشاري نفسي يوضحها

ساعات طويلة يقضيها الأطفال في اللعب على الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ويظن الأهل أن هذه العادة تلهيهم عن الشقاوة في المنزل، ولا يدركون أن تلك العادة تسبب لهم العديد من الأمراض، أبرزها الإنعزال والوحدة، ومن الممكن أن تسبب لهم الاكتئاب أيضًا.

إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

يسبب إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية، العديد من الأمراض النفسية، ومن أبرزها الاكتئاب والإنعزال عن الجميع، ما يسبب لهم مرض الرهاب الاجتماعي في المستقبل، وفق ما أوضحه أحمد بركات، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن».

ما يقرب من 5 ساعات متواصلة في ممارسة الأطفال للألعاب الإلكترونية، يزيد من فرص الإصابة بمرض الاكتئاب والاضطراب الاجتماعي من حيث التعامل مع الآخرين «اللعب المفرط»، والذي يتسبب في إثارة المشاعر السلبية مع الوقت، أبرزها الغضب والقلق حينما لا تكون الالعاب متاحة، فضلًا عن رغبتهم في الاستخدام المستمر للإنترنت، حتى بعد الانعكاسات السلبية مثل الصحة السيئة أو العزلة الاجتماعية أو التعب.

نصائح من «الصحة» لأولياء الأمور

ونصحت وزارة الصحة والسكان، في منشور رسمي لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لابد على أولياء الأمور مشاركة أطفالهم لممارسة الأنشطة الرياضية تجنبًا للساعات الطويلة التي يقضيها الأطفال على الألعاب الإلكترونية، وتحديد ساعات معينة للعب على الأجهزة الإلكترونية، وإذا رفض الأطفال لابد من التفكير بإشغالهم في أعمال أخرى أو مفيدة على الأجهزة الإلكترونية.