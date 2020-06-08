وكيل "نقل النواب": إدمان الألعاب الإلكترونية العنيفة ينذر بتفكك الأسرة

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، أنه في ظل الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، والجلوس في المنزل ساعات طويلة، زاد استخدام الألعاب في محاولة لتضييع الوقت الطويل في المنزل، ومع انتشار ألعاب العنف يتوقع أن يتسبب انتشار ألعاب القتال والحروب والمغامرة عبر تقنية "الواقع الافتراضي"، في زيادة نسبة العنف.

وأوضح أن للألعاب الإلكترونية أثرا في تغير سلوك الطفل للسوء حيث إنها تدفعه للأنانية وحب الذات وزيادة السلوك العدواني لديه وربما تدفعه للسرقة للحصول على هذه الألعاب وتجديداتها من الأسواق أو لشراء الأجهزة التي يتمكن من ممارسة هذه الألعاب عليها حيث إنها تكون بمثابة إدمان له.

وأضاف أنه وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عام 2018 عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جاء تصنيف مصر في المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة الطلاق وارتفاع نسب الطلاق من 7% إلى 40%، ووصل عدد المطلقات إلى 3 ملايين حالة بحسب أحدث الإحصائيات، وكانت أهم أسباب الطلاق الألعاب الإلكترونية والترفيهية.

وأكد أن هناك عدة اتجاهات يجب أن نسلكها للتوعية من مخاطر تلك الألعاب وهي: أن يكون هناك مراقبة من الأسرة في المنزل وعدم تركهم لبراثن التكنولوجيا المتطورة من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وكذلك يجب أن يكون هناك توعية من داخل المدرسة بمخاطرها، وقيام الجهات المسئولة والمنوط بها التوعية بدورها.مضيفا أنه لا بد من إيجاد بدائل ووسائل أخرى وأنشطة نقوم بها بجذب الشباب والأطفال خارج تلك الألعاب الإلكترونية.