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نقابة العاملين بالمرافق العامة: إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات الموظفين

كتب:

سهيلة هاني
04:01 م | السبت 01 يونيو 2024
هشام فؤاد

هشام فؤاد

صرح المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات العامة أن التدريب وتطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين ضرورة قصوى لسوق العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي وميكنة الخدمات، لمواكبة التطور المتسارع في الآفاق الاقتصادية وحتمية التناغم مع الأليات المستقبلية.

تعزيز الاقتصاد المصري

وأضاف «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن» أن النقابة العامة ترى ضرورة الدفع في هذا الاتجاه لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري في المقام الأول بما يحقق الرؤية السياسية الوطنية، بتوفير الكوادر العمالية المدربة والمؤهلة لسوق العمل للمشاركة في عملية البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة في كافة المحاور والمجالات، وإكساب العاملين للمهارات التي تعزز من مكانتهم وتضمن لهم الاستقرار الوظيفي.

دعم البرامج التدريبية

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة أن النقابة العامة بدورها قامت بإنشاء مركز تدريب وتثقيف الكوادر النقابية بالإسكندرية، وتعقد به دورات بشكل منتظم تتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل النقابي وتعزيز العلاقة بين أطراف العمل، وتفعيل الدورالتثقيفي بتدعيم البرامج التدريبية بمواد علمية تبرز أهمية بروتوكولات التعاون، وأهمية المنصات الرقمية في توفير فرص العمل، وإبراز خصائص الاقتصاد الرقمي، وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمي.

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