وزير العمل: جاهزون لتغذية سوق العمل البحريني بالعمالة الماهرة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة، في كل التخصصات، بحسب احتياجات سوق العمل القطري، مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال في تصريحات لوزير العمل على هامش لقاء جمعه اليوم، مع نظيره القطري الدكتور على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في مؤتمر إطلاق «الحوار الأفريقي- الخليجي بشأن العِمالة الوافدة وتنقل الأيدي العاملة»، المُنعقد اليوم في العاصمة القطرية، الدوحة، بُمشاركة عددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة.

التحديات التي تواجه العمالة المصرية في قطر

وبحث «شحاتة» و«المري»، مجموعة من الملفات المُشتركة التي تخص مجال العمل، وبعض التحديات التي تواجه العمالة المصرية في قطر.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية القطرية، على كل المُستويات، التي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا، والملفات المُشتركة، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات.

مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية «حوار الدوحة»، ودوره في دعم جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة.

وأعلن الوزيران عن تطلعهما بأن يُثمر «حوار الدوحة»، إلى المزيد من تعزيز العُمل المشترك بين «الوزارتين» لخدمة قضايا العمل والعمال.