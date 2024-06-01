الأمانة الفنية للحوار الوطني تنشر صورا لاستعدادات اجتماع مجلس الأمناء

نشرت الأمانة الفنية للحوار الوطني، منذ قليل، جانبا من الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس أمناء الحوار، اليوم السبت، في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

مناقشات الحوار الوطني

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، اجتماعه، في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني، في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد، لمناقشة عدة بنود على رأسها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

كما سيتطرق الاجتماع، إلى حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن، لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية، إلى جانب متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني مع طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما، المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.