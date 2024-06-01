إيمان عز الدين عن تعاون «المتحدة» مع أبطال «رفعت عيني للسما»: خطوة مهمة لاكتشاف الكنوز

قالت الإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، إن فيلم «رفعت عيني للسما» هو أول فيلم مصري فاز ضمن فعاليات مهرجان «كان» السينمائي.

ولفتت منى عبد الغني، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت على طريقتها الاحتفاء بالفيلم من خلال إشادة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، بالمخرجين ندى رياض وأيمن الأمين، وذلك بعد استقبالهم في الشركة المتحدة والإعلان عن التعاون معهم.

إنتاج أفلام وسلاسل وثائقية

وأضافت أن عمرو الفقي كشف عن تعاون القطاع الوثائقي مع المخرجين من خلال أعمالهم في الفترة المقبلة لإنتاج أفلام وسلاسل وثائقية.

وواصلت الإعلامية إيمان عز الدين: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل الجواهرجي الذي يبحث عن الكنوز والجواهر الحقيقية وتكتشفها، ومن ثم تضمهم لكوكبة من ألمع النجوم على كل المستويات».