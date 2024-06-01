رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إيمان عز الدين عن تعاون «المتحدة» مع أبطال «رفعت عيني للسما»: خطوة مهمة لاكتشاف الكنوز

كتب:

أحمد العانوسي
05:27 م | السبت 01 يونيو 2024
المتحدة

المتحدة

قالت الإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، إن فيلم «رفعت عيني للسما» هو أول فيلم مصري فاز ضمن فعاليات مهرجان «كان» السينمائي.

ولفتت منى عبد الغني، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت على طريقتها الاحتفاء بالفيلم من خلال إشادة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، بالمخرجين ندى رياض وأيمن الأمين، وذلك بعد استقبالهم في الشركة المتحدة والإعلان عن التعاون معهم.

إنتاج أفلام وسلاسل وثائقية

وأضافت أن عمرو الفقي كشف عن تعاون القطاع الوثائقي مع المخرجين من خلال أعمالهم في الفترة المقبلة لإنتاج أفلام وسلاسل وثائقية.

وواصلت الإعلامية إيمان عز الدين: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل الجواهرجي الذي يبحث عن الكنوز والجواهر الحقيقية وتكتشفها، ومن ثم تضمهم لكوكبة من ألمع النجوم على كل المستويات».

اقرأ المزيد:

الرئيس الفرنسي: نؤيد مقترح الولايات المتحدة لاتفاق شامل في غزة

مسلسلات المتحدة تحصد نصيب الأسد من جوائز «راديو إنرجي»

أمين عام الأمم المتحدة: شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بمبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

كرم جبر: الشركة المتحدة أحدثت فارقا كبيرا من خلال أحدث النظم في العالم
بقلم أحمد العانوسي