حصدت مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في موسم دراما رمضان 2024، على نصيب الأسد من جوائز «راديو إنرجي»، التي جرى إعلانها في حفل أقيم أمس بأحد فنادق الجيزة.

مسلسلات المتحدة تحصد نصيب الأسد من جوائز «راديو إنرجي»

حصد مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في السباق الرمضاني 2024، على 5 جوائز هي أفضل ممثل كوميدي لشريف سلامة، أفضل ممثل صاعد كوميدي لحمزة دياب، أفضل ممثلة صاعدة كوميدية لـ جيسيكا حسام، أفضل تتر لـ مصطفى حجاج، كما فاز العمل بجائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير.

وحصل مسلسل الحشاشين على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل درامي طويل، وجائزة أفضل ممثل مساعد لـ أحمد عبد الوهاب، وأيضا جائزة أفضل ممثل صاعد لـ أحمد غزي.

مسلسل مسار إجباري حصد جائزة أفضل مسلسل درامي قصير، وكذلك أفضل تتر لعمل درامي لـ طارق الشيخ.

وكان لمسلسل الكبير أوي 8 جائزة خاصة لأفضل ممثل كوميدي لـ مصطفى غريب، وحصل مسلسل حالة خاصة على جائزة أفضل مسلسل خارج رمضان وحصل بطل العمل الفنان طه دسوقي على جائزة التميز، كما حصل الموسيقار هاني شنودة على جائزة التميز عن نفس العمل.