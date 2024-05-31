الشركة المتحدة تنعى والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

نعت الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ، ببالغِ الحزنِ والأسى السيدةُ نوالْ محمدْ أحمدْ، والدةَ الدكتورةِ نيفينْ الكيلاني وزيرةَ الثقافةِ، التي غيبها الموت أمس.

وتتقدمُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملونَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ لوزيرة الثقافةِ، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدَ الفقيدةَ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقها الفردوسَ الأعلى، ويلهمَ أسرتها ومحبيها الصبرَ والسلوانَ.