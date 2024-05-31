كرم جبر: الشركة المتحدة أحدثت فارقا كبيرا من خلال أحدث النظم في العالم

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القضية الفلسطينية وغزة كانت محور اهتمام منتدى الإعلام العربي بالبحرين، مشيرا إلى أن هناك توافقا يصل إلى التطابق بين الموقفين المصري والصيني بشأن أزمة غـزة، والصين قادمة بقوة لقيادة العالم مستقبلا.

كرم جبر: مصر استردت مكانتها الخارجية والدولية

وأضاف كرم جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، المذاع عبر قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أن العدالة القانونية بين كل المصريين أكبر نجاح حققته الدولة على مدار السنوات الماضية، مشددا على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استردت مكانتها الخارجية والدولية.

وأشار «جبر» إلى أن الإعلام المصري أصبح شيئا مبهرا، والكثير في الخارج يتحدث عن الإعلام المصري قائلا: «يقولون أصبحتم قوة ناعمة»، وهذا لم يكن حديثا، بل أمر واقعي :«شوف عندنا كام قناة في مصر، والمحتوى اللي بيطلع على شاشات القنوات، القنوات المصرية رقم 1 وفرق بينها وبين القنوات الأخرى في تغطية وتبني القضية الفلسطينية».

وشدد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحدثت فارقا كبيرا من خلال أحدث النظم في العالم، وتسير على أسس علمية وتدريب وسياسة، ومحتوى، وأصبحت كيانا كبيرا.