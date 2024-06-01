6 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوب لبنان كتب: محمد عزالدين 04:50 م | السبت 01 يونيو 2024 جنوب لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، إصابة 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة صديقين بقضاء صور بالجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: استهداف مبنيين بقصف صاروخي من لبنان على كريات شمونة «القاهرة الإخبارية»: هجوم حزب الله على موقع عسكري إسرائيلي في لبنان كان «رد فعل» عاجل.. صواريخ الفصائل الفلسطينية تنير سماء تل أبيب وهجمات متزامنة من جنوب لبنان «حزب الله» يعلن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بتوسيع الضربات على لبنان لبنان بقلم محمد عزالدين