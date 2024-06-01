خبراء لـ«الوطن»: لا غنى عن جهود مصر ووساطتها في القضية الفلسطينية

أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن مصر كانت الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر للعالم منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إذ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من لقاء محلي وعالمي، إن الجهود المصرية لن تسمح بتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

رخا: المجتمع الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية تجاه فلسطين

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية مستمرة تجاه القضية الفلسطينية، وقد ظهرت في العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة، بداية من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ومشاركة القوات المصرية في عمليات الإنزال الجوي، والسعي لوقف إطلاق النار، كما أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف للحظة واحدة منذ بداية العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضاف «رخا»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعم القضية الفلسطينية لم يقف على المستوى المحلي، بل دأبت الجهود الدبلوماسية على نقلها إلى المحافل الدولية لمحاولة الوصول إلى حلول سلمية وعادلة لأهالي القطاع.

وشدد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على سعي مصر لإيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وأهمية وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وقرار حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع الاعتراف بأن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد مرارا وتكرارا على رفض مصر بشدة أي محاولة لتصفية القضية، دون حل عادل يُلبي حقوق الفلسطينيين، ويمنع تهجيرهم من قطاع غزة.

وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

العناني: نتنياهو يسعى لإجهاض مفاوضات السلام

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد العناني، عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية، إن جهود مصر حثيثة وبناءة، تجاه ما يحدث في غزة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية، تجاهد على كل الأصعدة الدبلوماسية، بشأن وقف العدوان على القطاع مع كل الدول الفاعلة في العالم، وعلى رأسه الجانب الأمريكي بشكل خاص.

وأشار العناني، في تصريح لـ"الوطن" إلي أن مصر تقوم بدور الوساطة مع الجانب القطري والأمريكي، للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلي القطاع، مضيفاً أن رئيس وزراء دولة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، يخشي علي بقائه السياسي علي سدة الحكم من الدرجة الأولي، وهو مايجعله دائما يسعي لإجهاض المفاوضات..

وذكر عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية، أن مصر اشترطت دخول المساعدات حتى تسمح بخروج حاملي الجنسيات الأجنبية من القطاع .

وتابع: السيسي أوفد سامح شكري، وزير الخارجية إلى عدد من الدول الفاعلة حول العالم، للقاء عدد من المسؤولين حول العالم، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، حيث كانت آخر تلك الزيارات إلي بروكسل، حيث التقى بـ«ميهول مارتن» وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي.

ووصف العناني، تحركات مصر لوقف الحرب على غزة، وهو ما نتج عنه عزلة دولية للاحتلال بأنها «تحركات سياسية، واتصالات دبلوماسية، وتحشيد الموقف الدولي».