ياسمين رئيس تدعم أهالي غزة عقب زفافها بيومين (صور)

خرجت الفنانة ياسمين رئيس، بعد مرور 48 ساعة على زفافها للمرة الثانية على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، بحضور نجوم الفن، لتدعم شعب فلسطين في أزمته الحالية.

ياسمين رئيس تخرج لدعم فلسطين

ونشرت أحدث عروس بالوسط الفني، الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري»، صورا لدعم القضية الفلسطينية، والتنديد بما يحدث في غزة، ولم تشارك صور الزفاف أو شهر العسل على عكس ما هو متوقع.

حفل زفاف ياسمين رئيس

وتألقت الفنانة ياسمين رئيس، خلال حفل زفافها بفستان مصنوعًا من قماش التل المطرز، بطريقة عصرية فكانت إطلالتها مٌلفتة للغاية، مع اعتماد شعر قصير، وأسدلت طرحة الفستان بشكل مميز.

اقتصر حفل زفاف ياسمين رئيس على الفنانين والأصدقاء والأقارب، وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني لتهنئتها على زفافها وفي مقدمتهم دينا الشربيني وميرهان حسين وكريم فهمي.

أصول ياسمين رئيس

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين رئيس، فلسطينية الأصل، إلا أن تهجر أهلها قديمًا، ولم تستطع دخول الأراضي الفلسطينية حتى الآن.