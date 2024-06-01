برلماني: إشادة الكونجرس بدور مصر تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس السيسي بالسيناتور «ليندسي جراهام»، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، شهد إشادة واسعة بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وأوضح «البدري» في بيان، اليوم السبت، أن إشادة زعيم الأقلية الجمهورية بالكونجرس شهدت تقديًرا كبيرًا لجهود الوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، فضلا عن الإشادة بالأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية، مؤكدًا أن هذا الثناء من الكونجرس الأمريكي بمثابة اعتراف رسمي من قبل الولايات المتحدة بأهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن الدولي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى هذه الإشادة تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما يعكس ثناء الكونجرس الأمريكي الثقة الدولية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل سياستها الخارجية الحكيمة، وجهودها الدؤوبة في حل الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى دور مصر الرائد بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز الأمن الإقليمي، وإرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية

وثمن عضو مجلس الشيوخ، رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه «جراهام»، والتي شهدت تحذيرًا مهما وشديد اللهجة من الرئيس بشأن خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أنها تضمنت أيضًا تأكيدًا على ضرورة انخراط الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.