نتنياهو: نمتلك مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي.. وواشنطن لن تجبرنا على شيء

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، تقريرا تنقل فيه فيديو قديما متداولاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهاجم فيه الولايات المتحدة يعود إلى عام 1980.

مهاجمة الولايات المتحدة

قال نتنياهو في التقرير إن «الولايات المتحدة ليست كتلة موحدة، نحن (في إشارة إلى إسرائيل) نملك مجلس الشيوخ والكونجرس، ولدينا لوبي يهودي قوي إلى جانبنا، ولدينا تأثير قوي على الدعم العام، فأمريكا لن تجبرنا على أي شيء».

عمل نتنياهو في ثمانينات القرن الماضي

يشار إلى أن نتنياهو في ثمانينات القرن الماضي، أسس معهد يوناتان نتنياهو لمكافحة الإرهاب، وفي الفترة من عام 1984 إلى عام 1988، شغل منصب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتولى أول مرة منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في عام 1996.

7 زيارات لوزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي زار دولة الاحتلال الإسرائيلي 7 مرات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما يعرف بعملية السيوف الحديدية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.