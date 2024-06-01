تنظيم المؤتمر العربي الـ22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بأكاديمية الشرطة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة، المؤتمر العربي الـ22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترسيخا لقيم العمل العربي المشترك، وحرصًا على تبادل الخبرات خاصة في المجال الأمني وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار.

مجال تطوير المؤسسات العقابية

شهد المؤتمر استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية، ومن بينها تجربة مصرية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

مناقشة موضوعات المنظومة العقابية

ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالمنظومة العقابية، من بينها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وتأثير العقوبات على الترابط الأسري، فضلًا عن شمول الرعاية الاجتماعية للنزلاء وأسرهم في إطار التطوير الشامل للنظم العقابية في الدول العربية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين من مختلف الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نظمت زيارة لهم لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، والذي يعد أحد المراكز التي أنشأتها الدولة لتطبيق أحدث النظم العقابية ذات الأبعاد الإنسانية والتي أثبتت نجاحا كبيرا وفقا لما أكدته المنظمات الدولية والإقليمية التي زارت هذه المراكز.