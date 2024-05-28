مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أنّ عنصرا إجراميا شديد الخطورة سبق اتهامه في العديد من القضايا، أبرزها «قتل - إتلاف - حيازة أسلحة نارية وذخيرة - مشاجرة وإطلاق أعيرة»، ومحكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد، يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذا من دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته وبمسكنه على «9 بنادق آلية – 11 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش»، واتخذت الإجراءات القانونية.