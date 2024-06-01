سوسن بدر ومحمود رشاد يشاركان في احتفالية عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»

وصل، منذ قليل، الفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد إلى كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للاحتفال بانطلاق عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»، تزامنًا مع احتفالات دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

ويتناول الاحتفال الجزء الثاني من الفيلم الوثائقى أم الدنيا وتتناول أحداثه تاريخ مصر القبطي والفرعوني والإسلامي، ويتضمن 15 حلقة، بواقع حلقتين أسبوعيًا، حيث من المقرر طرحه يوم 6 يونيو حصريا عبر منصة WATCH IT.

وتصدر برومو الجزء الثاني، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، منذ طرحه في الساعات الماضية، وأشاد به الجمهور.