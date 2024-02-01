نداء شرارة لـ«الوطن»: تحمست لغناء تتر «حدوتة منسية» بسبب سوسن بدر

حقق مسلسل «حدوتة منسية» ردود أفعال كبيرة مع الجمهور منذ انطلاق عرضه، وتمكّن من تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة «Watch it»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل غناء نداء شرارة لتتر مسلسل «حدوتة منسية»

وكشفت المطربة نداء شرارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها قدمت أغنية تتر المسلسل، وتحمست لها عندما علمت أن الفنانة سوسن بدر تقدم بطولته قائلة: «لما كلموني علشان أقدم تتر المسلسل كنت سعيدة جدا، لكن لما عرفت أنه للفنانة القديرة سوسن بدر سعادتي زادت أضعاف مضاعفة لأنها غالية على قلبي جدًا، وإضافة كبيرة ليا إني أقدم تتر مسلسلها».

تفاصيل أغنية حدوتة منسية

وأضافت «نداء شرارة»، أن الأغنية تحمل اسم العمل «حدوتة منسية»، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، نانسي صلاح، عبير صبري، طارق صبري، محمد علي رزق، هبة عبدالغني، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.