سوسن بدر ودياب يحرصان على حضور حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

حرصت الفنانة سوسن بدر، على حضور حفل زفاف سلمى ابنة الفنانة بدرية طلبة، المُقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي على التواجد، كما حرص الفنان والمُطرب دياب، والفنان حسني شتا، على الحضور، وكانت بدرية في استقبالهم.

واحتفلت أمس الأول «بدرية» بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية، وارتدت العروس الساري الهندي، في حضور أصدقائها.

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.