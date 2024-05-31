سوسن بدر تكشف تفاصيل دخول العائلة المقدسة إلى مصر في «أم الدنيا 2»

تستعد منصة WATCH IT لطرح الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، يوم 6 يونيو المقبل، الذي يتناول قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «أم الدنيا»

وكشفت المنصة الإعلان الرسمي للفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، وتتناول أحداثه تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وسيكون عبارة عن 15 حلقة، بواقع حلقتين أسبوعيا.

وأوضحت الفنانة سوسن بدر من خلال البرومو التشويقي للعمل: «الرومان قادمون ومعهم ظلم وقهر، والشعب المصري هيكتشف أنّ اليهود هيركعوا.. ويصبح أملهم في نبؤة بأن الله يبعث لهم نجدا جديدا، وأنّ بشارة المسيح قد تحققت، وتبدأ الأحداث في السرد من عام 1 ميلاديا».

أبطال الجزء الثاني من فيلم «أم الدنيا»

وفيلم أم الدنيا من بطولة الفنانة سوسن بدر من خلال التعليق الصوتي وشرح الأحداث وسردها بطريقة شيقة، ومن إخراج محمود رشاد، وتم التحضير الجيد له من خلال علماء في التاريخ المصري الحديث وعلم المصريات.