هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟، من الأمور التي حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حولها، في فتوى إلكترونية لها، حملت رقم 3358، رداً على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل يجوز الجمع بين صيام قضاء رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة بنية واحدة؟».

صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء

وبخصوص الرد على سؤال هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الجمع بين قضاء صيام رمضان والعشر من ذي الحجة بنية واحدة، لافتة إلى أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين، إذ قال الحافظ السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما.

حكم الجمع بين قضاء صيام رمضان والعشر من ذي الحجة بنية واحدة

وسياق الرد على سؤال هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟، أضافت الإفتاء: «قال: وكذا إن أطلق -أي أطلق نية صوم الفرض-، فألحقه بمسألة التحية] اهـ. والمقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) (1/ 67): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت] اهـ.

صيام العشر من ذي الحجة

واستكمالا للرد على هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟، أكت الإفتاء أن العلماء استدلوا بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.