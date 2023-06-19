هل يجوز نية صيام العشر من ذي الحجة بعد الفجر؟.. «الإفتاء» تجيب

هل يجوز نية صيام العشر من ذي الحجة بعد الفجر؟ سؤال يطرحه الكثيرون مع بدء صيام العشر من ذي الحجة، وقالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع كـ صيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.

هل يجوز نية صيام العشر من ذي الحجة بعد الفجر؟

واستشهدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟» بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن نية صيام النافلة أو التطوع يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة عامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.

صوم النافلة بعد الاستيقاظ

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «يجوز صوم النافلة بعد الاستيقاظ من النوم بعد الظهر أو العصر إذا لم يأكل شيئا ولا تعاطى مفطرًا فلا بأس».