متى صيام العشر من ذي الحجة 2024؟.. «الإفتاء» تكشف التفاصيل

يستعد المسلمون لاستقبال شهر ذي الحجة، خاصة العشر الأوائل منه، والتي تعد من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر، لذا يحرص المسلم فيها الإكثار من الأعمال الصالحة؛ كونها ترفع إلى الله؛ ولذلك يكثر السؤال حول متى صيام العشر من ذي الحجة 2024؟.

متى صيام العشر من ذي الحجة 2024؟

وحول متى صيام العشر من ذي الحجة 2024؟، فإن دار الإفتاء، ستحدد موعد أول أيام ذي الحجة، عقب استطلاع هلال غرة الشهر، عقب صلاة مغرب يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة، الموافق 6 من يونيو، ومن المقرر أن تكشف الإفتاء عن نتيجة استطلاع الهلال استنادا إلى نتيجة رؤية اللجان الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى قرار المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، كونها بلد مناسك الحج، ووفقا لنتيجة الاستطلاع في ذلك الوقت ستحدد الإفتاء المصرية متى صيام العشر من ذي الحجة 2024؟.

صيام العشر من ذي الحجة 2024

وحول متى صيام العشر من ذي الحجة 2024؟، فإن دار الإفتاء تحسم إذا كان يوم الجمعة، الموافق 7 يونيو المقبل، هو غرة شهر ذي الحجة في حالة ثبوت رؤية الهلال، وبالتالي بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، أم المتمم لشهر ذي القعدة، في حالة تعذر الهلال.

حكم صيام العشر من ذي الحجة

وفي سياق الحديث عن متى صيام العشر من ذي الحجة 2024، أوضحت دار الإفتاء حكم صيام العشر من ذي الحجة، لافتة إلى أنه يُسن صيام العشر الأول من ذي الحجة، مؤكدة أنه من أجل المستحبات وأعظم القربات، مشيرة إلى أنه وردت في ثبوته وأفضليته النصوص، العام منها والخاص، وأطبق عليه العلماء والفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة، ويتأكد صيام يوم عرفة الذي يوافق يوم التاسع؛ لما ورد في فضل صيامه نصًّا.