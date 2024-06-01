سماح حسن: المرأة المصرية لها دور بارز في نجاح ثورة 30 يونيو

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إن المرأة المصرية كان لها دور بارز في نجاح ثورة 30 يونيو، موضحة أنه دورها لم يكن سياسيا في حشد المواطنين والسيدات فقط، بل كان دورا لوجستيا وإعلاميا مهما بالتواجد في الميادين.

دور المرأة المصرية في 30 يونيو

تابعت «حسن» خلال لقائها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السيدات كن يشجعن بعضهن البعض، في جميع المحافظات والقرى والنجوع للنزول للشارع المصري وللتعبير على رأيهن، لافتة إلى أن الدور الإعلامي التي قامت به للمرأة المصرية في ثورة 30 يونيو كان مهما للغاية في ظهور الحقيقة وأرض الواقع الذي كان موجودا في أرض الميدان.

مكاسب المرأة بعد ثورة 30 يونيو

وأوضحت، أن المرأة المصرية اختلفت تمامًا عما قبل ثورة 30 يونيو، بسبب المكاسب التي حققتها سواء كانت تمثيل وزاري، أو تمثيل في حكومات، وبرلمان، ودعم اقتصادي، مؤكدة أن هذا الأمر يرجع لجهود الدولة المصرية التي تقف بشكل قوي وداعم للدولة المصرية.