صحفية بـ«الوطن» تكشف تفاصيل موضوعها الفائز بجائزة الصحافة المصرية فرع المرأة

استضافت قناة «dmc»، آية أشرف الصحفية بجريدة الوطن والفائزة بجائزة الصحافة المصرية فرع المرأة، لمناقشة قضية شائكة ومؤثرة، تابعتها «آية» منذ سنوات، وتحديداً في شهر يونيو 2020، عندما تم إبلاغها بأنَّ هناك فتاة تعيش في الأرياف تعرضت لاعتداء من شاب في نفس عمرها تقريباً، وبعد سنوات من الدعم ومساعدة الفتاة على إثبات نسب طفلتها، انتصر القضاء لها.

بداية واقعة «أمل»

تقول «آية»: «تم الاعتداء على الفتاة وهي مرحلة الثانوية من طالب كان يدرس معها في نفس المرحلة، والاعتداء وقتها كان قد مر عليه عامين، والواقعة حدثت بعد انتهائهما من الدرس، ولأن دائرة الفتاة مغلقة إلى حد ما، فهي تعيش بإحدى القرى ما ساعد في الضغط عليها لتسكت ولا تدافع عن حقها، أمام محاولة التواصل مع أهل المُعتدي للتوصل إلى حل للمشكلة بشكل ودي».

وتابعت أنّ علامات الإعياء على الفتاة عندما بدأت في الظهور، قررت والدتها الكشف عليها عند طبيب مختص، لتفاجأ بحمل ابنتها في جنين عمره 3 أشهر، والجاني لا يزال ينكر جريمته، وحررت الفتاة محضرا في قسم الشرطة يثبت ما تعرضت له: «من خلال رقم المحضر، تم التواصل مع محامي الفتاة، ونشرنا الموضوع بالجريدة في 18 يونيو 2020، ليستجيب النائب العام».

القضاء ينتصر لـ«أمل» بعد 4 سنوات

تم إلقاء القبض على الشاب مرتكب الجريمة الذي أنكر في البداية: «طوال 4 سنوات ونحن نسعى لإرجاع حق الفتاة من خلال الإطار القانوني، وتم توثيق جميع الخطوات والتحركات في ملف صحفي».

واستطردت: «لم يكن هناك أصعب من موقف ذهابي مع الفتاة إلى المحكمة وسماعي كلمات قاسية من بعض أفراد عائلتها، مثل: ما ده بيحصل كتير.. وبتجهض الطفل أو الموضوع بيتدارى بالزواج، والصعب أنّ الموضوع بالنسبة لهم معتاد ومتكرر وأهالي البنات يجبروهن على السكوت، والبعض هدد الصغيرة بالفعل بالقتل لأنها الدليل الوحيد لإدانة المتهم، كما تم عرض مبالغ مالية على أم الطفلة لتصمت وتتراجع عن الدعوى القضائية، لكنها رفضت، لينتصر القضاء لها في النهاية بإثبات نسب الرضيعة إلى والدها».