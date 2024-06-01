6 معلومات عن زينب ابنة الفنان يوسف شعبان الكويتية.. «لهجتها مصري على خليجي»

بإطلالة مميزة ظهرت «زينب» ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان وبملامح جذابة، ولهجتها الخليجية، تتحدث عن والدها في أحد البرامج التليفزيونية، إذ نالت إعجاب الكثير من المتابعين، وتم تداول مقاطع فيديو خاصة لها.

خلال اللقاء التليفزيوني، كشفت «زينب» ابنة الفنان يوسف شعبان، عن كيفية تعلمها اللهجتين المصرية والخليجية، قائلا: «أنا لهجتي نصها مصري ونصها خليجي، ماما كانت لما تيجي مصر نتكلم كويتي عشان مننساش اللهجة ولما كنا بنروح الكويت كنا بنتلكم مصري عشان بردوا مننساش اللهجة».

العلاقة بين الفنان يوسف شعبان وابنته

علاقة قوية تجمع بين الفنان يوسف شعبان وابنته زينب، إذ تحدث عنها في أحد اللقاءت التليفزيونية أثناء ظهورهما معا، وقال حينها إنه لا يسمح لها بالمشاركة في الأعمال الفنية لأنه يعد بالنسبة له أمرا غير متاح، خاصة أن مهنة التمثيل تحتاج لموهبة: «أنا مديهم مطلق الحرية، لكن الفن موهبة، وبنتي برغم حلاوتها دي مش هورثها المهنة أو التمثيل، زي ما كتير بيعملوا».

وبجانب ذلك، أشادت زينب أيضا بكل أعمال والدها عدم قدرتها على تحديد عمل بعينه كأفضل عمل فني مفضل لها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «8 الصبح» الذي يعرض على قناة «دي إم سي»، قائلا: « كل أعمال والدي حلوة ومقدرش أفضل عمل عن الآخر»

معلومات عن زينب ابنة الفنان يوسف شعبان

- درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالكويت.

- شاركت في تقديم عدة برامج تليفزيونية.

- بدأت مسيرتها في التقديم التليفزيوني عام 2000.

- حصلت على العديد من التكريمات خلال مسيرتها المهنية.

- أصغر أبناء يوسف شعبان.

- والدتها إيمان خالد الشريعان وهي كويتية الأصل.