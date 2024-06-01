«مخابز القاهرة»: لا شكاوى من بدء التطبيق الفعلي لزيادة سعر الخبز المدعم

أكد خالد فكري، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالقاهرة، أن اليوم هو بداية التطبيق الفعلي لزيادة سعر الخبز المدعم، ولم يحدث أي مشكلات أو شكاوى، وذلك بفضل الإعلام الذي أوضح الصورة بشكل كامل بشأن الزيادة في سعر الخبز، منذ ثلاثة أيام، لافتًا إلى أن الناس تأقلمت مع الزيادة بشكل كبير إلا القليل الذي لم يكن يعرف بشأن الزيادة.

ثبات أوزان وعدد الأرغفة في الخبز المدعم

وأضاف «فكري»، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للأوزان ثابتة كما هي، وبالنسبة لعدد الأرغفة فهي ثابتة كما هي بالنسبة لكل مواطن خمس أرغفة في اليوم الواحد، مؤكدًا أن التغيير الوحيد هو في سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشا.

أوزان وأسعار الخبز الحر

وواصل: «بالنسبة للخبز الحر هناك توجيه وزاري صادر له وما زال يصدق على نفس الأوزان والأسعار، الرغيف وزن 80 جراما يباع بسعر 1.5 جنيه، والرغيف وزن 40 جراما يباع بسعر 75 قرشا، وليس هناك أي مشاكل في الأسعار أو الأوزان ولم ترد أي شكاوى».