شعبة المخابز: التغيير في رغيف الخبز المدعم كان بالسعر وليس الوزن

كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن وزن رغيف العيش المدعم ذات وزن 90 جرامًا بـ20 قرشًا، موضحا أن التغيير كان في السعر وليس في الوزن.

رغيف سعر العيش الحر

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن رغيف العيش الحر بـ1.50 قرش وزن 80 جراما يحصل عليه الشخص الذي لا يمتلك البطاقة التموينية.

المواطن المصري استجاب لقرارات الحكومة

ولفت إلى أن المواطن المصري استجاب لقرارات الحكومة برفع سعر العيش المدعم، لافتا إلى أنه يمكن للمواطن الحصول على العيش لعدة أيام قادمة.

وشدد على أن المواطن يتحمل عبء خلال هذه المرحلة بسبب ارتفاع أسعار الخبز المدعم. مردفا: «هناك 7 جهات رقابية على المخابز»، لافتا إلى أنه يجب على كل إنسان أن يكون رقيبا على نفسه، ومعظم أصحاب المخابز ملتزمين.