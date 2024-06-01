«التموين» تحدد أنواع الخبز المدعم وسعره للمخابز البلدية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطاب لها إلى أصحاب المخابز تفاصيل تطبيق منظومة صرف الخبز الجديدة، وأنواع الخبز المدعم، بعد تطبيق قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدءًا من اليوم السبت 1 يونيو 2024.

أنواع الخبز المدعم لأصحاب البطاقات وسعره

وتضمن خطاب وزارة التموين المرسل إلى أصحاب المخابز والمديريات التموينية، أنواع الخبز المدعم المستحق صرفه لأصحاب البطاقات التموينية، والتي جاءت كالتالي:

1- رغيف خبز ماو (رغيف العيش الطري المعتاد) من مخبز يعمل بالغاز يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميا.

2- رغيف خبز مجر (رغيف العيش الشامي وتنتجه بعض المخابز في وجه بحري) من مخبز يعمل بالغاز يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين، وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميا.

3- رغيف خبز مجر منتج من مخبز يعمل بالسولار يكون وزنه 90 جراما بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميا.

تكلفة إنتاج الخبز المدعم

ونوهت وزارة التموين والتجارية الداخلية، أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم تكون كالتالي:

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز الماو في مخبز يعمل بالغاز هي 189 جنيهًا.

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز المجر في مخبز يعمل بالغاز هي 164 جنيهًا.

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز المجر في مخبز يعمل بالسولار هي 267.75 جنيهًا