عزة مصطفى تطالب بتطبيق الرقابة على المخابز بعد تحريك سعر الخبز المدعم (فيديو)

طالبت الإعلامية عزة مصطفى وزارة التموين والجهات المعنية بضرورة تطبيق الرقابة على المخابز التي تقدم الخبز المدعم للمواطنين خاصة بعد تحريك أسعار الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المخابز تقدم 100 مليار رغيف خبز للمواطنين، ولا بد من وجود رقابة لتجنب التلاعب في وزن الرغيف أو عدم توافره.

وتابعت: «100 مليار رغيف يوميًا بيتم إنتاجهم مش عارفة إزاي هنعمل الرقابة على العدد دا بس لازم يكون في رقابة».