رئيس حزب الريادة: الوقوف خلف القيادة السياسية أمر حتمي في ظل الأوضاع الراهنة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة إن الفترة الحالية تتطلب من الجميع التضافر والتكاتف لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المتعددة، سواء على الصعيد الأمني، الاقتصادي، أو الاجتماعي، موضحا أن الوحدة الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن هما السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والاستقرار، والوصول بالدولة المصرية للمكانة التي تستحقها.

ضرورة تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد «حسنين» في بيان، التزام الحزب بدعم الدولة المصرية والعمل الجاد على تحقيق رؤية مصر 2030 التنموية، فضلا عن أهمية المشاركة الفعالة للأحزاب المصرية في بناء المستقبل، وذلك من خلال تقديم الحلول والمقترحات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن حزب الريادة سيظل على قدر المسؤولية وسيواصل العمل بكل جدية وإخلاص من أجل مصلحة الوطن ورفعة شعبه، وسيستمر في التعاون مع بقية الأحزاب السياسية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.