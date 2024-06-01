«تحالف الأحزاب»: مصر بمكانتها العربية والعالمية لها دور كبير نحو ريادة المنطقة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، برئاسة النائب تيسير مطر، الذي يشغل منصب وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، لمناقشة الأوضاع الحالية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومناقشة ملف الأمن القومي المصري ودعم القيادة السياسية.

وقال «أبو العطا»، في بيان، إن مصر بمكانتها العربية والعالمية لها دور كبير نحو ريادة المنطقة ولذلك هناك من يحاول إسقاط مصر لأنها هي القوة الوحيدة الحالية في المنطقة رغم الظروف الصعبة الحالية، مؤكدا أنه لمواجهة ذلك المخطط يتطلب التكاتف والتماسك والوقوف خلف الدولة المصرية، بدعم القيادة السياسية الحالية، للعبور من المرحلة القادمة.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن المرحلة الحالية تحتاج لتكاتف وتماسك والاصطفاف خلف القيادة السياسية، فمصر تتعرض لأكبر محنة في ظل تحديات وأزمات خارجية تحاول النيل من مصر.

استقرار المنطقة

وأكد أن هناك من يريد الخراب والتدمير لمصر، ولكن شعب مصر سيقف بالمرصاد لهم، موضحا أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام رفح الفلسطينية بات أمراً غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة وعلى السلام في الشرق الأوسط، وأن تصرفات قادة إسرائيل مغامرة غير محسوبة، ولا تصب في صالح الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين الذي تنعم به شعوب المنطقة وأولهم الشعب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جموع المصريين جنود في خندق واحد خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على مقدرات الوطن، والدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وإيقاف العدوان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعودة الحقوق الفلسطينينة المشروعة والمهدرة منذ عقود من الزمن.

الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية

وأكد أن الشعب المصري العظيم يقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، موضحا أن الدعم الشعبي يعكس الوعى السياسي المتزايد للشعب المصري وتفهمه العميق للتحديات التي تواجه البلاد وضرورة تكاتف الجهود لمواجهتها.