لاعبو «هارلم» لكرة السلة يشيدون بزيارتهم مصر.. استقبال حافل وبلد جميل

قدم فريق كرة السلة العالمي هارلم جلوبتروترز، عرضا استعراضيا داخل الصالة المُغطاة بنادي سبورتنج في الإسكندرية، خلال ثاني أيام زيارة الفريق العالمي لمصر، وسط إعجاب كبير من الجمهور السكندري الذين تفاعلوا مع حركاتهم وفقراتهم المميزة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الأمريكية بمصر للاعبي فريق كرة السلة العالمي «هارلم جلوبتروترز»، خلال زيارتهم إلى الإسكندرية اليوم، عبروا عن سعادتهم بالتواجد في مصر والمشاركة في مباريتين بالقاهرة والإسكندرية.

لاعبو الفريق يثنوا على زيارة الاهرامات

وأثنى لاعب الفريق، سويت لو تو، على زيارة أهرامات الجيزة، مؤكداً أن زيارته لمصر فاقت توقعاته، من حيث جمال البلد وحفاوة الجماهير.

سبلاش: تجربة زيارة مصر ممتعة

كما شاركه الرأي، لاعب الفريق العالمي، مارك سبلاش، حيث رأى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي زاروها في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها دولة جميلة تفتح ذراعيها لزائريها، مُشيرًا إلى أن تجربة الفريق في مصر هي تجربة ممتعة، مٌعبراً عن سعادته باستطاعة رسم البهجة على وجوه الجمهور خلال المباريات.

مأكولات مصرية وعربية أثنوا عليها

كما أعرب عن إعجابه بالطعام المصري، حيث تناول الفريق خلال فترة تواجدهم في مصر عدة أكلات مصرية وعربية أبرزها الكباب والكبسة.