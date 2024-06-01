خطوات الحصول عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024.. وتوزيع الدرجات

أعلنت محافظة الجيزة نتيجة امتحانات النقل الثانوية، للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، وذلك بعد مرورها بمرحلة المراجعة والاعتماد من محافظة الجيزة، لذا أتاحت الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024، للحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة النتائج، الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024، عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته محافظة الجيزة، بالدخول على هذا الرابط من خلال الضغط هنــــــــــــا أو الرابط المباشر https://www.gizaedu.net/، واتباع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة معرفة نتيجتك للفصل الدراسي الثاني، التي تظهر على يمين الموقع.

- اختر المرحلة الثانوية.

- اختر الصف الدراسي سواء كان الأول أو الثاني.

- اكتب الرقم القومي.

- اكتب رقم الجلوس.

- تظهر لك النتيجة، بدرجات المواد.

الاستعلام عن نتيجة النقل الثانوي بالاسم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، عبر بوابة كل محافظة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وإعداد الكشوف النهائية، لافتة إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط من خلال المدرسة التابع لها الطالب.

توزيع درجات نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024

ويأتي توزيع درجات نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024 على النحو التالي:

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

- مادة الأحياء: 20 درجة.

- مادة الجغرافيا: 20 درجة.

- مادة الفلسفة: 20 درجة.

- مادة التاريخ: 20 درجة.

- مادة الفيزياء: 20 درجة.

- مادة الكيمياء: 20 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

- مادة الرياضيات: 40 درجة.