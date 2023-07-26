رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الدقهلية

يترقب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الدقهلية، التي من المقرر أن تظهر غدا الخميس 27 يوليو، بعد تحديد الإدارة الأزهرية مواعيد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس بالدقهلية

يمكن الإطلاع على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية برقم الجلوس من هنا، وكتابة رقم الجلوس الخاص بهم والحصول على النتيجة بكل سهولة.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالدقهلية

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية غدا وفقا لبيان الأزهر بعد اعتماد النتيجة من قبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف غدا الخميس 27 يوليو

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية بدأت يوم السبت 3 يونيو واستمرت حتى الأربعاء 12 يوليو في مختلف اللجان بمحافظة الدقهلية لشعبة العلمي وشعبة الأدبي