«تحالف الأحزاب» يشيد بدور الشركة المتحدة في توعية المواطنين

أشاد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، مؤكدا أن الإعلام المصري يلعب دورا توعويا مهما، حيث يدعم القوى السياسية والأحزاب، ويعزز الحياة الحزبية في مصر.

كما أشاد تيسير مطر، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر حزب إرادة جيل، بالدور الفعّال الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، موجها الشكر والتقدير للإعلام الوطني، على تعزيزه للحياة الحزبية ودعمه للقوى السياسية في البلاد، موضحا أن هذا الدعم يعتبر عاملا أساسيا للتواصل مع المواطنين، وتوعيتهم حول القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية، مؤكدا أهمية دور الإعلام في بناء مجتمع واعٍ ومتجاوب.

وشدد «مطر» على التزام تحالف الأحزاب المصرية بدعم الدولة المصرية، والعمل الجاد على تحقيق رؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة تكاتف الأحزاب لخوض العملية الانتخابية المقبلة بقوة لدعم مسيرة التنمية في مصر، كما اقترح إطلاق حملة تهدف إلى مواجهة الشائعات بشكل فوري، مشيراً إلى أن هناك جهات تسعى من خلال هذه الشائعات، للنيل من مؤسسات الدولة المصرية.

واختتم «مطر» كلمته، بتأكيد التزام تحالف الأحزاب المصرية، بدعم القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، ودعوة جميع الأحزاب، لتكريس مصالح الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدا أن الوحدة والتكاتف، هما السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والاستقرار في مصر.