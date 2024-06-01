الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء اليوم

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة عدد من القضايا، يأتي على رأسها القضايا المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الخارجية، إلى جانب مناقشة ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ونشرت الأمانة الفنية للحوار الوطني، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد اجتماعه اليوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة إدخال الأمن القومي في مناقشاته، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا السياسة الخارجية المشتعلة في الإقليم، كما يدعم الخروج بمخرجات تدعم صانع القرار في مواجهة هذه التحديات.

عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «عبد القوي» أن مناقشة قضايا الأمن القومي والأوضاع في غزة، تأتي انطلاقا من حرص إدارة الحوار الوطني على دعم الموقف المصري الذي اتسم بالثبات والرسوخ في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على عدة ثوابت للدولة أهمها عدم السماح بتصفية القضية ورفض التهجير القسري، فضلا عن الحرص الكامل على تقديم المساعدات ونفاذها، وحماية الأمن القومي المصري.