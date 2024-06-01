سوسن بدر خلال حفل «أم الدنيا 2»: سعيدة بالمشاركة في عمل وثائقي عن الحضارة المصرية

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل انطلاق العرض الخاص للفيلم الوثائقى «أم الدنيا 2»، بمقر كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتى تشهد احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر بحضور كل من أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة، والإعلامي والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة، ونشوى جاد رئيس منصة WATCH IT.

وأعربت الفنانة سوسن بدر، خلال كلمتها فى الحفل عن سعادتها بمشاركتها فى العمل الوثائقي الهام الذى ساعد على نشر الوعي للحضارة المصرية وعصورها المختلفة عبر الأجيال.

كما عبر المخرج والكاتب محمود رشاد عن أن الموسم الثانى يستعرض مرحلة دخول العائلة المقدسة الى مصر، موجهًا الشكر الى نشوي جاد رئيس منصة WATCH IT، والتى بذلت مجهودا كبيرا فى دعمه الكبير حتى خروجه للنور، وللشركة المتحدة التى تهتم بالأعمال الوثائقية.

وحرص على حضور الاحتفالية عدد كبير من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة WATCH IT، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فردوس عبد الحميد، بسمة، أنوشكا، سوزان نجم الدين، المخرج محمد فاضل، وعدد آخر من الفنانين.