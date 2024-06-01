أسامة القوصي ضيف أولى حلقات الموسم السابع من برنامج «الشاهد» الليلة

ينطلق الموسم السابع من برنامج الشاهد، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، في الحادية عشر مساء اليوم السبت، وذلك تحت عنوان 30 يونيو أيام المجد والكرامة.

ويحل الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، ضيف أول وثاني حلقات برنامج الشاهد، ليوثق شهادته على عنف الجماعة الإرهابية وكيف نجا من تفكيرهم الإرهابي بعد تجربته الشخصية، ويوثق شهادته على يوم 30 يونيو الذي كان بمثابة عودة الروح لمصر.

ويوثق الباز في الموسم السابع من برنامج الشاهد شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال المقبلة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التي غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميا على شاشة اكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.