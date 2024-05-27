هند البنا لـ«الشاهد»: الجيل الحالي أصبح أكثر وعيا واهتماما بالقضية الفلسطينية

قالت الدكتورة هند البنا استشاري الصحة النفسية، إن أهم مميزات الزمن الحالي هي وسائل المعلومات السريعة، فالشباب أصبحوا يتلقون المعلومات قبل الخبر، كما يطلّعون بشكل دوري على كل ما يحدث حولهم بأعينهم من خلال مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي جعل التضامن مع القضية الفلسطينية يتوسع بشكل كبير في أنحاء العالم كافة.

وأضافت استشاري الصحة النفسية، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية إبادة جماعية، فهذه الحرب تحديدا مختلفة عن ما سبقها من حروب حول العالم؛ لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يحارب دولة معينة، بل يبيد مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالتسليح أو الحروب، وهذا الأمر خلق الجانب الإنساني وامتد ليشمل تظاهرات شبابية مؤيدة للقضية الفلسطينية في معظم دول العالم».

وتابعت: «هناك جيل كامل لم يرَ من قبل مثل هذه المشاهد الوحشية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولكن منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي أصبح هناك اهتماما كبيرا لدى هذا الجيل بما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وحين يرى الأطفال تقتل بشكل وحشي أمامه، سرعان ما يعبر عن غضبه بالطريقة التي يستطيع اتباعها، حتى لا يشعر بالعجز تجاه الأبرياء الذين يسقطون يوميا».