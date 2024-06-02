سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 2-6-2024 في الأسواق ومحال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 2-6-2024، وفقا لبيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون»، 3110 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 3554 جنيهًا للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 2666 جنيهًا، قبيل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألفًا و880 جنيهًا دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2327 دولارًا.