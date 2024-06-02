سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقرار كبير شهده سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الأحد 2-6-2024 مقابل الجنيه المصري لمختلف البنوك المصرية، بعدما سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.30 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، وفق المعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 47.30 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء.

استقرار سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر، 47.30 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء.

أما سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية بلغ 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار اليوم الأحد 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.