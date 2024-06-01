سعر الدولار اليوم السبت 1-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم السبت 1-6-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري، وفقاً للمعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري، 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم السبت، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.